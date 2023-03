Meldungsarchiv - 19.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, zeitweise regnet es, bei 11 bis 14 Grad. In der Nacht ähnlich bei Tiefstwerten um 5 Grad. Die neue Woche beginnt ebenfalls bewölkt und gebietsweise regnerisch. Ab Dienstag dann wieder freundlicher, nur am Mittwochnachmittag kann es leichte Schauer geben. Höchstwerte 11 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2023 06:00 Uhr