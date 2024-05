Das Wetter in Bayern: Bewölkt, vor allem im Süden Regen

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und gebietsweise Regen. In Unterfranken am Nachmittag und Abend Auflockerungen. Temperaturen zwischen 11 und 18 Grad. Nachts regnet es nur noch an den Alpen. In den kommenden Tagen zunehmend trocken und freundlich. Teilweise längerer Sonnenschein, mit nur vereinzelten Schauern. Höchstwerte zwischen 16 und 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 16:00 Uhr