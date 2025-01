Das Wetter in Bayern: bewölkt, vereinzelt Regen oder Schnee, bei 3 bis 10 Grad.

Das Wetter in Bayern: Erst stark bewölkt und vereinzelt Regen, in den Hochlagen der Berge auch Schnee. Im Südwesten freundlicher. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. In der Nacht Tiefstwerte bis minus 3 Grad. Die Aussichten: wechselhaft mit Regen oder Schnee bei Tageshöchstwerten zwischen 4 und 14 Grad, nächtliche Tiefstwerte plus 6 bis minus 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 06:00 Uhr