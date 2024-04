Das Wetter in Bayern: Bewölkt, vereinzelt Regen; Höchstwerte 8 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit wenigen kurzen sonnigen Abschnitten, nur in Unterfranken später öfter Sonne. Von den Alpen bis nach Niederbayern noch etwas Regen. Höchstwerte 8 bis 15 Grad. In der Nacht zunehmend klar bei Tiefstwerten um 3 Grad. Morgen sowie Freitag und Samstag sonnig mit einigen wenigen lockeren Wolkenfeldern. Höchstwerte 16 bis 22, am Samstag mit 20 bis 25 Grad noch etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 06:00 Uhr