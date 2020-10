Das Wetter in Bayern: bewölkt, vereinzelt Regen, Höchstwerte 8 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachmittags vereinzelt noch Regen, von Westen her gelegentlich auch Auflockerungen. Höchstwerte 8 bis 15 Grad. In der Nacht kommt wieder Regen auf. Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen sehr windig und trüb, zeitweise Regen, am Freitag von Südwesten her trocken und in Alpennähe zunehmend freundlich bei 8 bis 12 Grad. Am Samstag teils sonnig, teils bewölkt; mit viel Sonne in Alpennähe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.10.2020 11:45 Uhr