Das Wetter in Bayern: bewölkt, vereinzelt Regen, Höchstwerte 7 bis 13 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi-Warnstreik legt deutsche Flughäfen lahm

München: In der Nacht haben die Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen begonnen. Unter anderem am Münchner Flughafen gibt es deshalb keine regulären Passagierflüge. Ver.di hat außerdem Personal in Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen aufgerufen, den ganzen Tag die Arbeit niederzulegen. Nach Schätzungen des Flughafenverbandes ADV sind knapp 300.000 Passagiere von mehr als 2.300 Flugausfällen betroffen. Aus der CDU kam scharfe Kritik am Warnstreik. Die Vorsitzende der Mittelstandsgesellschaft, Connemann, sagte der "Bild", eine Gewerkschaft dürfe nicht ein ganzes Land in Geiselhaft nehmen. Laut Connemann geht es hier um eine kritische Infrastruktur, nämlich den Fracht- und Flugverkehr in Deutschland und in den Rest der Welt. Verdi-Vizechefin Behle hatte erklärt, dass Notdienste die Hilfsflüge ins türkisch-syrische Erdbebengebiet sicherstellen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2023 06:00 Uhr