Das Wetter in Bayern: Bewölkt, vereinzelt Regen bei 18 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, vereinzelt Regen. Später Auflockerungen und sonnige Abschnitte - nur in Richtung Alpen und im Bayerischen Wald weiter viele Wolken und letzte Schauer. Höchstwerte: 18 bis 25 Grad. In der Nacht meist klar und trocken bei 13 bis 7 Grad. Morgen und auch am Mittwoch und Donnerstag meist trocken, sonnig und wieder wärmer: Mit dann 22 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 06:00 Uhr