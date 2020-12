Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht stark bewölkt, vereinzelt etwas Regen oder Schneeregen. Tiefstwerte + 4 bis -1 Grad. Auch tagsüber wieder viele Wolken aber kaum mehr Regen. Zu Wochenbeginn trocken, in den Alpen und im Bayerischen Wald auch sonnig. Tagsüber 3 bis 9 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.12.2020 19:45 Uhr