Das Wetter in Bayern: Bewölkt, vereinzelt Regen

Berlin: Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat Verdi-Chef Wernecke damit gedroht, die Warnstreiks massiv auszuweiten. Sollten die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, hätten die nächsten Streiks eine andere Dimension, sagte Wernecke der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die bisherigen Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen, im öffentlichen Nahverkehr und in Kitas wären dann nur ein Vorgeschmack. Die Aktionsbereitschaft der Gewerkschaftsmitglieder sei groß. Die erste Verhandlungsrunde im Januar hatte kein Ergebnis gebracht, die zweite findet am Mittwoch statt. Seit Mitternacht ist der Flugverkehr in Deutschland weitgehend zum Erliegen gekommen. Verdi bestreikt sieben Flughäfen. Die Airports in München, Frankfurt und Hamburg haben deshalb den Betrieb eingestellt. Die Gewerkschaft fordert ein Lohnplus von 10,5 Prozent oder mindestens monatlich 500 Euro mehr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2023 12:15 Uhr