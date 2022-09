Das Wetter in Bayern: bewölkt und zunehmend regnerisch bei 13 bis 17 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, gebietsweise neblig. Vereinzelt fällt schauerartiger Regen, vor allem am Nachmittag. Örtlich sind Gewitter möglich. 13 bis 17 Grad. In der Nacht im Süden und Osten Regen, sonst meist trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen ein Mix aus Wolken, Sonne und Regen bei 12 bis 16 Grad. Am Dienstag und Mittwoch bewölkt und regnerisch, dazu windig bei 8 bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2022 07:00 Uhr