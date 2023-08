Das Wetter in Bayern: Bewölkt und zeitweise Regen

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und immer wieder Regen. In Oberbayern und Südschwaben gilt eine Unwetterwarnung vor Stark- und Dauerregen. Höchstwerte 11 bis 19 Grad. In der Nacht Regen von den Alpen bis zum Bayerischen Wald, sonst zunehmend trocken. Tiefstwerte um 10 Grad. Die Aussichten: Morgen und übermorgen Wolken und Sonne, vereinzelt Schauer. Am Freitag trocken und überwiegend sonnig. Höchstwerte bis 22, am Freitag bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 07:00 Uhr