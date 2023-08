Das Wetter in Bayern: bewölkt und windig, in der Nacht regnerisch

Das Wetter in Bayern: Am Abend stark bewölkt mit teils längerem Sonnenschein bei lebhaften Winden. In der Nacht zunehmend bewölkt, später gebietsweise Regen, vor allem in Nord- und Ostbayern. Tiefsttemperaturen 15 bis 10 Grad. Morgen wechselhaft mit teils gewittrigen Schauern. Donnerstag und Freitag freundlicher. Tagsüber höchstens 18 bis 26 Grad, am Freitag 24 bis 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2023 18:15 Uhr