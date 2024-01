Das Wetter in Bayern: bewölkt und vor allem im Süden Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist bewölkt und gebietsweise Schnee, besonders in Südbayern. Später nördlich des Mains einige Auflockerungen. In Nordbayern lebhafter Wind. Höchstwerte -5 bis +2 Grad. In der Nacht nur noch an den Alpen Schnee, sonst wechselnd bewölkt. Tiefstwerte um -5 Grad. Morgen im Norden überwiegend freundlich, im Süden meist bewölkt. Am Dienstag und Mittwoch vielerorts längerer sonnig. Tageshöchstwerte zwischen -7 und +1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 13:00 Uhr