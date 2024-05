Das Wetter in Bayern: Bewölkt und vielerorts Regen bei 13 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist stark bewölkt und regnerisch. In Richtung Alpen und im südlichen Niederbayern zeigt sich etwas Sonne. Später sind einzelne Gewitter möglich. Es windet lebhaft bei 13 bis 18 Grad. Morgen ist es nördlich des Mains meist bewölkt, vereinzelt kann es regnen. Sonst erst länger sonnig, später kann es Schauer und Gewitter geben. An Pfingsten leicht unbeständig. Höchstwerte 18 bis 24 Grad.

