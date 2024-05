Das Wetter in Bayern: Bewölkt und viel Regen bei 13 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es regnerisch. In Richtung Alpen und im südlichen Niederbayern kommt später auch mal die Sonne durch. Später sind einzelne Gewitter möglich. Es weht ein lebhafter Wind bei 13 bis 18 Grad. Morgen bleibt es nördlich des Mains meist bewölkt, sonst erst sonnig, am Nachmittag und Abend örtlich Schauer und Gewitter. An Pfingsten unbeständig. Höchstwerte 18 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 07:00 Uhr