Das Wetter in Bayern: bewölkt und später Regen, 10 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne gibt es heute am ehesten an den Alpen und in Ostbayern. Sonst ziehen von Westen her Wolken auf, später kann es regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 18 Grad, die Tiefstwerte in der regnerischen Nacht bei 8 Grad. Morgen bleibt es nach Frühnebel weitgehend trocken, ab Mittwoch wird es überwiegend sonnig und noch wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2024 09:45 Uhr