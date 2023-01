Das Wetter in Bayern: Bewölkt und später gebietsweise Regen bei 7 bis 12 Grad

Nachrichtenarchiv - 04.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe besonders am Vormittag sonnig. Sonst bewölkt und trüb. Später gebietsweise Regen, vor allem in Nord- und Ostbayern. Lebhafter Wind bei 7 bis 12 Grad. In der Nacht Wolken und zeitweise Regen bei Tiefsttemperaturen um 8 Grad. Morgen stark bewölkt und windig, gebietsweise etwas Regen bei 6 bis 12 Grad. In der Nacht Tiefstwerte 7 bis minus 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2023 06:00 Uhr