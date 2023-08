Das Wetter in Bayern Bewölkt und regnerisch, Höchstwerte 11 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag stark bewölkt bis trüb. Zeitweise, im Süden gebietsweise länger Regen; im Norden langsam trockener. Höchstwerte 11 bis 19 Grad. In der Nacht von den Alpen bis zum Bayerischen Wald Regen, sonst zunehmend trocken mit Auflockerungen; örtlich Nebel. Tiefstwerte um 10 Grad. Die Unwetterwarnung vor Starkregen im südlichen Schwaben und Oberbayern gilt weiter. In den nächsten Tagen weniger Regen bei teils sonnigen Abschnitten; bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 12:00 Uhr