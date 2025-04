Das Wetter in Bayern: bewölkt und regnerisch, bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Weiterhin bewölkt und regnerisch, zum Abend hin Auflockerungen. Höchstwerte 8 bis 12 Grad. In der Nacht örtlich Nebel, es kühlt ab auf 5 bis 0 Grad. Morgen sonnig oder locker bewölkt, am Ostersonntag ab dem Nachmittag mitunter Regen. Auch am Ostermontag einige Schauer möglich. Höchstwerte 14 bis 22, am Ostersonntag bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 15:00 Uhr