Das Wetter in Bayern: bewölkt und regnerisch bei höchstens 13 bis 18 Grad

USA setzen offenbar Evakuierungsmision in Kabul fort

Washington: Die USA haben offenbar trotz der Anschläge von Kabul die Evakuierungen aus Afghanistan fortgesetzt. Augenzeugen berichteten, dass am Morgen wieder Flugzeuge gestartet sind. Zuvor hatte US-Präsident Biden in einer Ansprache erklärt, die Terroristen könnten die USA nicht dazu bringen, ihre Mission zu stoppen. Gleichzeitig drohte Biden der Terrormiliz IS mit Vergeltung. Diese reklamiert die Taten für sich. Bei zwei Selbstmord-Anschlägen am Kabuler Flughafen und einem anschließenden Schusswaffenangriff wurden nach neuesten Angaben fast 80 afghanische Zivilisten und 13 US-Soldaten getötet. Die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsmission in Afghanistan beendet. Die letzten Soldaten und Polizisten haben das Land verlassen. Am Drehkreuz in Taschkent wurden sie von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, der Wehrbeauftragten des Bundestags, Högl, und Generalinspekteur Zorn in Empfang genommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 11:00 Uhr