Nachrichtenarchiv - 30.12.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und regnerisch, erst zum Abend von Schwaben her Auflockerung. Böiger Südwestwind. 9 bis 15 Grad. Morgen nach Nebel freundlich, am Neujahrstag nur in Franken vorübergehend mehr Wolken und etwas Regen. Höchstwerte 8 bis 13 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.12.2021 05:00 Uhr