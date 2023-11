Das Wetter in Bayern: Bewölkt und regnerisch bei 9 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Aktuell gilt immer noch die Warnung vor Starkregen für das Oberallgäu, Teile des Ostallgäus sowie den Kreis Lindau. Auch andernorts im Süden Regen, zum Abend hin dann auch in Franken. Bei 9 bis 13 Grad recht windig. In der Nacht ebenfalls nass bei Tiefstwerten um 7 Grad. Auch in den nächsten Tagen viele Wolken und zeitweise Regen. Am Donnerstag in Alpennähe auch mal sonnig. Höchstwerte 6 bis 13 Grad, am Freitag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 13:00 Uhr