Das Wetter in Bayern: bewölkt und regnerisch bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst stark bewölkt und regnerisch. Am Nachmittag geht der Regen in Schauer über. 16 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend freundlich bei 20 bis 26 Grad. Am Freitag Sonne von früh bis spät. Auch am Samstag erst freundlich, später lokale Schauer und Gewitter. Tageshöchstwerte zwischen 24 und 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 11:00 Uhr