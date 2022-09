Das Wetter in Bayern: bewölkt und regnerisch bei 13 bis 17 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 15:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag lockert es nur kurz auf, sonst ist es bewölkt und regnerisch, örtlich kann es Gewitter geben. Höchstwerte 13 bis 17 Grad. In der Nacht Abkühlung auf Werte bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Mittwoch wechselhaft mit vereinzelten Schauern. Tageshöchstwerte morgen 12 bis 16, ab Dienstag nur noch bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2022 15:30 Uhr