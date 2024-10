Das Wetter in Bayern: bewölkt und regnerisch bei 10 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute überwiegend bewölkt bei Tageshöchstwerten zwischen 10 und 14 Grad. In der Nacht vor allem in Alpennähe Regen. Tiefstwerte um 7 Grad. Die weiteren Aussichten: auch morgen und am Samstag viele Wolken, zeitweise Regen, besonders in der Nähe der Alpen. Am Sonntag trocken und freundlicher mit längerem Sonnenschein bei maximal 8 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2024 07:00 Uhr