Nachrichtenarchiv - 04.11.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Es ist den ganzen Tag bewölkt, besonders in Süd- und Ostbayern regnet es, bei Höchstwerten zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen nahezu unverändert, in Alpennähe noch regent es noch etwas bei 7 bis 11 Grad. Am Sonntag und Montag teils bewölkt, teils freundlich bei 12 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2022 09:00 Uhr