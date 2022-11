Das Wetter in Bayern: Bewölkt und regnerisch, 8 bis 12 Grad

G7-Gipfel in Münster berät über Lage im Iran

Münster: Die Außenministerinnen und Außenminister der G-7-Staaten beschäftigen sich heute mit den systemkritischen Protesten im Iran. Bundesaußenministerin Baerbock nannte es hochdramatisch, wie radikal die Regierung in Teheran gegen Demonstranten vorgehe. Man erlebe seit Wochen, mit welcher brutalen Gewalt das iranische Regime seine eigenen Staatsbürger behandle. In diesem Zusammenhang bekräftigte sie den Aufruf an alle deutschen Staatsbürger, den Iran umgehend zu verlassen. - Bei ihrem Treffen gestern hatten die G-7-Staaten beschlossen, gemeinsam eine Winterhilfe für die Ukraine zu koordinieren. Russland hatte in den vergangenen Wochen immer wieder die Energie-Infrastruktur in der Ukraine angegriffen. Etliche Teile des Landes sind seitdem ohne Strom und Wasser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2022 08:00 Uhr