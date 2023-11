Das Wetter in Bayern: Bewölkt und regnerisch

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe und bis zur Donau teils länger Regen. Sonst wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, zunächst meist trocken, später auch hier Regen. Für das Oberallgäu, den Kreis Lindau und Teile des Ostallgäus gilt wegen Starkregens weiter eine Unwetterwarnung. Höchstwerte 9 bis 13 Grad. In der Nacht weiter regnerisch und sehr windig bei Tiefstwerten um 7 Grad. In den nächstern Tagen weiter bewölkt, regnerisch und windig. Tageshöchstwerte zwischen 4 und 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2023 09:45 Uhr