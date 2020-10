Das Wetter in Bayern: bewölkt und regnerisch

Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf Rekordwert

Berlin: Das Robert-Koch-Institut hat am Morgen den höchsten Wert an Corona-Neuinfektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie bekanntgegeben. Binnen 24 Stunden haben sich mehr als 6.600 Menschen mit dem Virus infiziert. Bereits gestern Abend hatte Bundeskanzlerin Merkel von einer Jahrhundertherausforderung gesprochen und gewarnt, dass es nicht nur um die Zahl der Infizierten und Toten gehe, sondern auch darum, ob Deutschland die Krise noch wirtschaftlich und finanziell bewältigen könne. Zuvor hatten sich Bund und Länder auf neue Maßnahmen geeinigt. So wurden Kontaktbeschränkungen für alle Regionen beschlossen, in denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen über 50 Fälle pro 100.000 Einwohner in einer Woche hinausschießt. Schon ab 35 Fällen soll eine erweiterte Maskenpflicht überall da gelten, wo Menschen dichter beziehungsweise länger zusammenkommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2020 12:00 Uhr