Das Wetter in Bayern: Bewölkt und regnerisch

Herrmann verteidigt Vorgehen der Polizei bei Anti-Rassismus-Demo

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat die Entscheidung der Polizei verteidigt, die gestrige Demonstration gegen Rassismus in München trotz hoher Beteiligung nicht abzubrechen. 25.000 Menschen waren dazu auf den Königsplatz gekommen und hatten zumindest teilweise die Abstandsregeln verletzt. Herrmann sagte dem BR, ein so großer Zulauf sei nicht absehbar gewesen. Künftig müsse der Mindestabstand besser eingehalten werden. Grundsätzlich begrüße er es aber, dass viele gegen Rassismus auf die Straße gingen. Zwar sei die Polizei in Deutschland weit entfernt von Exzessen wie in manchen US-amerikanischen Städten, aber es gebe auch hierzulande Probleme. SPD-Chefin Esken fordert unterdessen eine unabhängige Stelle, bei der Betroffene sich beschweren können. Das sei auch im Sinne der großen Mehrheit der Polizisten, die Vertrauen in der Bevölkerung durch rassistische Kollegen verlören.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2020 20:00 Uhr