Das Wetter in Bayern: Bewölkt und Regen bei 9 bis 15 Grad

Bahn-Chef präsentiert Ergebnisse zu zweiter Stammstrecke

München: In die Debatte um jahrelange Verzögerungen und massiv höhere Kosten beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke könnte nun Klarheit kommen. Bahn-Chef Lutz will sich am Mittag in einem Gespräch in der Staatskanzlei dazu äußern. Die Kosten werden mittlerweile auf bis zu 7,8 Milliarden Euro geschätzt - das ist fast doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Auch soll das Projekt wohl erst neun Jahre später fertig werden als angepeilt - nämlich 2037.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2022 07:00 Uhr