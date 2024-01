Das Wetter in Bayern: bewölkt und gebietsweise Schnee bei maximal +2 Grad

Das Wetter in Bayern: Anfangs sonnig im Süden, sonst bewölkt und gebietsweise schneit es. Windig mit starken Böen. Tageshöchstwerte: minus 2 bis plus 2 Grad. kommende Nacht teils wolkig, teils klar. Um minus 4 Grad. Die weiteren Aussichten Morgen ähnlich wie heute. Mittwoch und Donnerstag mehr Schnee und teils gefrierender Regen. Höchstwerte zwischen minus 2 und plus 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 11:00 Uhr