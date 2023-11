Das Wetter in Bayern: bewölkt und gebietsweise Regen, Höchstwerte 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, später lockert es von Westen her auf, dabei sehr windig. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. In der Nacht Regen, die Schneefallgrenze sinkt auf 1.000 bis 700 Meter. Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen gebietsweise schauerartiger Regen, am Nachmittag im Westen und Süden sonnige Abschnitte. Am Sonntag meist trocken, am Nachmittag von Südwesten her Regen. Der Montag wird trüb und regnerisch. Tagsüber 4 bis 10, in den Nächten +6 bis -4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.11.2023 09:45 Uhr