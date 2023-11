Das Wetter in Bayern: bewölkt und gebietsweise Regen bei maximal 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und gebietsweise Regen, im Laufe des Tages von Westen her Auflockerungen. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. In der kommenden Nach Regen bei Werten um 4 Grad. Morgen zunächst wieder bewölkt und regnerisch. Ab dem Nachmittag im Westen und Süden sonnige Abschnitte. Am Sonntag erst meist trocken, später dann von Südwesten her Regen. Am Montag trüb und regnerisch. Tageshöchstwerte zwischen 4 und 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 06:00 Uhr