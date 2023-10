Das Wetter in Bayern: Bewölkt und gebietsweise Regen, 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, von den Alpen bis zum Bayerischen Wald regnet es zeitweise. Sonne gibt es am ehesten am Nachmittag in Unterfranken. Höchstwerte 9 bis 14 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 6 Grad. Morgen vielerorts freundlich bei 10 bis 17 Grad. Am Donnerstag erst freundlich, später zunehmend regnerisch. Am Freitag unverändert bei 7 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 09:00 Uhr