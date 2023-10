Das Wetter in Bayern: Bewölkt und gebietsweise Regen, 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es bewölkt, von den Alpen bis zum Bayerischen Wald regnet es zeitweise. Sonne gibt es am ehesten am Nachmittag in Unterfranken. Höchstwerte 9 bis 14 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 6 Grad. Morgen wird es vielerorts freundlich, Donnerstag von Westen her Regen. Freitag bayernweit bewölkt und vereinzelt Regen. Höchstwerte 12 bis 17 Grad, am Freitag nur noch 6 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 06:00 Uhr