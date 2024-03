Das Wetter in Bayern: Bewölkt und gebietsweise Regen, 6 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend bleibt es meist bewölkt, besonders im Westen gebietsweise Regen bei Werten zwischen 6 und 12 Grad. In der Nacht besonders in Schwaben und im Süden Oberbayerns Regen, in höheren Lagen Schnee. Tiefstwerte 4 bis 1 Grad. Auch morgen meist bewölkt und besonders im Süden gebietsweise Regen, im Allgäu Schnee. Am Donnerstag teils Wolken, teils Sonnenschein, am Freitag wird es dann verbreitet sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 15:00 Uhr