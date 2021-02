Das Wetter in Bayern: bewölkt und ereinzelt Regen bei +6 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt, in der Nacht gebietsweise etwas Regen bei Tiefstwerten zwischen plus 6 und minus einem Grad. Die Aussichten: Morgen teils freundlich, teils bewölkt, im Süden vereinzelt Regen bei 6 bis 12 Grad. Am Wochenende freundlich, vor allem am Sonntag viel Sonnenschein bei 9 bis 17 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.02.2021 19:00 Uhr