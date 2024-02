Das Wetter in Bayern: bewölkt und einzelne Schauer. 6 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Wolken und Schauern, später oft trocken und freundlicher, 6 bis 12 Grad. In der Nacht meist trocken, am ehesten im Norden und Osten etwas Regen, Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen in der Mitte und im Süden Bayerns freundlich, sonst bewölkt, 8 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Donnerstag und Freitag wieder wechselhaft und etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2024 06:00 Uhr