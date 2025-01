Das Wetter in Bayern: bewölkt und am Vormittag glatt

Das Wetter in Bayern: Der Regen zieht südostwärts ab. Für den Vormittag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glatteis durch gefrierenden Regen in weiten Teilen Nordostbayerns. Später von Westen her Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 1 und 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Samstag teils sonnig, teils bewölkt. An den Alpen Föhn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2025 10:00 Uhr