Das Wetter in Bayern: Bewölkt, teils Regen

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und gebietsweise Regen, in höheren Lagen Oberfrankens und der Oberpfalz teils Schnee. In der Nacht teils Regen, im Osten Glatteis möglich bei Tiefstwerten von 4 bis minus 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2025 17:00 Uhr