Das Wetter in Bayern: bewölkt, später sonniger, bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, später sonniger. Vor allem an den Bergen auch vereinzelt Schauer, dazu recht windig bei 20 bis 25 Grad in der Spitze. In der Nacht meist trocken, bei Tiefstwerten um 12 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen überwiegend sonnig, ganz vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte bis 28 Grad, am Samstag bis 32 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2024 09:45 Uhr