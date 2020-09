Das Wetter in Bayern: Bewölkt, später Sonne, 15 bis 18 Grad

Nachrichtenarchiv - 30.09.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst überwiegend bewölkt, bis Mittag kann es örtlich regnen. Später Auflockerungen, längere sonnige Abschnitte vor allem im Allgäu. Höchstwerte 15 bis 18 Grad. In der Nacht klart es vielerorts auf, gebietsweise Nebel bei Werten um 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Zunächst teils sonnig, teils bewölkt und meist trocken, am Samstag im Tagesverlauf Regen. Höchstwerte 17 bis 20, am Samstag 10 bis 18 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.09.2020 09:45 Uhr