Das Wetter in Bayern: bewölkt, später freundlicher, bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, am Nachmittag immer öfter Sonne. Vereinzelt Schauer, vor allem in der Nähe der Berge. Lebhafter Wind. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. In den nächsten Tagen überwiegend sonnig. Ganz vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich, am ehesten Freitag und Samstag. Höchstwerte bis 28 Grad, am Samstag bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 06:00 Uhr