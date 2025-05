Das Wetter in Bayern: Bewölkt, örtlich Schauer oder Gewitter, 14 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Vereinzelt sind auch Schauer und in Alpennähe Gewitter möglich. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Auch in der Nacht oft regnerisch bei Tiefstwerten von 9 bis 5 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Morgen ähnliches Wetter mit Sonne, Wolken und vereinzelt Schauer oder Gewittern. Maximal 13 bis 21 Grad. In der neuen Woche wieder freundlicher. 17 bis 25 Grad.

