Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt und regnerisch, örtlich kräftige Gewitter. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. In der Nacht im Süden und Osten Gewitter bei 15 Grad. Bis Dienstag vielerorts unbeständig mit Schauern und Gewittern, bei 14 is 22 Grad. Am Mittwoch überwiegend sonnig, dann 22 bis 27 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.08.2020 12:30 Uhr