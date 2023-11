Das Wetter in Bayern: bewölkt mit Schauern, später Regen bei +6 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt mit Schauern, später von Westen her Regen. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 700 Metern. Abkühlung auf plus sechs bis minus ein Grad. Morgen zunächst schauerartiger Regen, am Nachmittag im Westen und Süden auch sonnig. Am Sonntag meist trocken mit etwas Sonne, ab dem Nachmittag und am Montag wieder regnerisch. Höchstwerte zwischen 4 und 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 20:00 Uhr