Das Wetter in Bayern: bewölkt mit Schauern, aber auch freundlich bei 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, aber auch freundlichen Abschnitten. Sehr windig. Höchstwerte zwischen 9 und 15 Grad. Auch kommende Nacht einzelne Schauer bei Werten um 7 Grad. Morgen im Norden und Osten gelegentlich Regen, südlich der Donau immer wieder freundlich. Am Dienstag trüb und zeitweise Regen. Maximal 12 Grad. Am Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt, in Alpennähe am Vormittag etwas Schnee. Deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 12:00 Uhr