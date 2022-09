Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit Schauern, später im Norden und Osten auch länger Regen. Sehr lebhafte Winde. 9 bis 14 Grad. In der Nacht Regen bei 8 Grad. Die Aussichten: Morgen und Dienstag wechselhaft mit Regen, am Mittwoch trocken. Tageshöchstwerte 10 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 07:00 Uhr