Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit Regenfällen, Höchstwerte 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb, vielerorts teils länger anhaltender Regen mit Höchstwerten zwischen 6 und 10 Grad; am Abend gibt es im oberfränkischen Bergland auch mal Schneeregen. Kommende Nacht gebietsweise Regen - teilweise schneit es auch bis ins Flachland. Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen und auch am Sonntag und Montag an den Alpen sonnige Abschnitte, sonst meist bewölkt. Die Höchstwerte morgen minus 2 bis plus 8 Grad - ab Sonntag 3 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2022 13:00 Uhr